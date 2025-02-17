دمار هائل في البنية التحتية.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم ويعتقل المئات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مخلفًا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات، فضلًا عن دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت في شق شوارع جديدة داخل مخيم جنين، امتدادًا من شارع مهيوب حتى حارة جورة الذهب، ومن غرب المخيم الجديد حتى حارة عبد الله عزام، ومن حارة الوهدان باتجاه جورة الذهب، بالإضافة إلى شق طريق من منطقة الجبل حتى منتصف المخيم، كما وسّعت شوارع أخرى داخله.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أغلق جزءًا من شارع مهيوب بالسواتر الترابية، كما أغلق مدخل المخيم الجديد.

واعتقل الاحتلال أكثر من 150 مواطنًا في مخيم جنين، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني. كما داهمت قوة راجلة بأعداد كبيرة منزلًا لعائلة العامر في محيط مسجد الأسير.

جنود الاحتلال ينكلون بعدد من الشبان ويحتجزونهم على دوار يـــحيى عــــياش، في جنين pic.twitter.com/rpTL7OLduF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 16, 2025

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين همام وحارث حشاش في حرش السعادة بمدينة جنين وفتشته، وهو المنزل الذي أخطرته سابقًا بالهدم يوم الجمعة الماضية. فيما تواصل قوات الاحتلال انتشارها في حي خروبة ومحيط دوار البطيخة والداخلية، ومحيط دوار يحيى عياش، حيث احتجز جنود الاحتلال مواطنين ودققوا في هوياتهم وفتشوا مركباتهم ودراجاتهم الهوائية.

ومع استمرار العدوان على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يومًا بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، بينما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، كما تواصل جرّافاته أعمال التدمير والهدم وفتح الشوارع في عدة أحياء، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.

آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في منطقة النادي بمخيم جنين خلال عدوانه المستمر pic.twitter.com/SyEpjVWe8h

— خبرني – khaberni (@khaberni) February 16, 2025

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ22 على التوالي

وفي مدينة طولكرم ومخيمها، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ22 على التوالي، والتاسع على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية وهدم للمنازل.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية من الآليات وجنود المشاة إلى المدينة ومخيميها، وسط انتشار كثيف في شارع نابلس الذي يصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنًا مع استيلائها على منزلين في الشارع المذكور وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية.

ونفذ جيش الاحتلال الليلة الماضية حملة مداهمة واسعة للمنازل في مخيم طولكرم، حيث فتشها وخرب محتوياتها، وأخضع سكانها للتحقيق الميداني.

كما انتشر جنود المشاة بكثافة داخل حارات المخيم التي حوّلها إلى ثكنات عسكرية، وتمركز عدد منهم في حارة الحدايدة، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الضوئية، بينما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في حارة المربعة بالمخيم، الذي بات الركام يحيط به في كافة طرقاته وحاراته.

جانب من آثار الدمار في حارة السوالمة داخل مخيم طولكرم؛ جراء عدوان الاحتلال. pic.twitter.com/QfCvsZMfz6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 16, 2025

حصار مطبق على مخيم نور شمس

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم نور شمس، الذي يشهد تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، حيث تواصل جرافات الاحتلال هدم المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات، وسط إطلاق الرصاص الحي وسماع دوي انفجارات.

وهدمت قوات الاحتلال، الأحد، ثلاثة منازل على الأقل في حارة المنشية عند الشارع الرئيسي للمخيم، منها منزلا الشهيدين محمد جابر وعماد الدين شحادة، وسط عمليات تفتيش وتخريب للمنازل بوجود سكانها، ما يزيد من معاناتهم ويفاقم الأوضاع الإنسانية.

كما طال التجريف أجزاء واسعة من الطرق في ضاحية ذنابة شرق المدينة، شملت محيط مقبرة الشهداء قرب المسجد القديم، إضافة إلى تدمير نصب الشهداء، وإلحاق أضرار فادحة بالبنية التحتية.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم العاشر على التوالي، ما أدى إلى عزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات وباقي محافظات الضفة.

جرافة لجيش الاحتلال تهدم منزل الشــــهيد محمد جابر (أبو شجاع) في مخيم نور شمس pic.twitter.com/BELO9Ih4z5

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 16, 2025

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من رام الله ويعتدي على فتى في أبو شخيدم

وفي سياق الانتهاكات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، واعتدت بالضرب على طفل في قرية أبو شخيدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، واعتقلت، – راني عبد الفتاح البرغوثي (20 عامًا)، جودة زكريا (17 عامًا)، يحيى زكريا (17 عامًا)، محمود يحيى زهران (22 عامًا)، علي محمد ربيع زهران (18 عامًا)، الفتى نور محمد شكري (16 عامًا)، الفتى أحمد خليل شكري (16 عامًا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم، واعتقلت الشاب عمار أحمد سليم أبو ظاهر (22 عامًا) ومحمد ذيب رشيد (55 عامًا)، كما اعتدت بالضرب على الفتى باسل أبو ظاهر خلال اقتحام منزل ذويه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ماهر محمد شريتح (36 عامًا) من بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وأنس مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، فيما اقتحمت قرى وبلدات المغير والجانية ورأس كركر دون الإبلاغ عن اعتقالات.

مستوطنون يهاجمون قرى دوما وجوريش وعقربا في محافظة نابلس

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، منازل وممتلكات المواطنين في قرى دوما، عقربا، وجوريش، بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية دوما، وخرّبت مزرعة دواجن تعود للمواطن ثائر فتحي إبراهيم دوابشة، كما حطمت نوافذ منزل المواطن إبراهيم فتحي دوابشة، ورشقت مركبة بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

كما هاجم المستوطنون منازل المواطنين في قرية جوريش، وألحقوا أضرارًا بنوافذها، دون الإبلاغ عن إصابات. كذلك، هاجموا قرية عقربا، واعتدوا بالضرب على المواطن زاهي فهمي بني منية وأبنائه في منطقة الأفجم، وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2161 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري حول “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري” أن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءً، شملت هجمات مسلحة، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، إضافة إلى الإغلاقات والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية.

المصدر: مواقع