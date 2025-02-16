أسامة سعد: المقاومة تكتسب مشروعيتها عندما تغيب الدولة عن أدوارها بصد العدوان وتحرير الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 00:28

أسامة سعد: المقاومة تكتسب مشروعيتها عندما تغيب الدولة عن أدوارها بصد العدوان وتحرير الأرض

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
اسامة سعد
لبنان

نبه النائب أسامة سعد في كلمة له السبت في الذكرى 40 لتحرير مدينة صيدا من الاحتلال الاسرائيلي إلى “خطورة انزلاق لبنان إلى تفاهمات أو تطبيع مع العدو تعطيه مكاسب غير مستحقة له”.

وقال سعد “16 شباط 1985، إنه يوم صيدا المجيد، حطّمت صيدا أغلال الاحتلال وانطلقت إلى فضاءات الحرية والكرامة”، وأضاف “تكتسب المقاومة الشعبية مشروعيتها الوطنية عندما تغيب الدولة عن أدوارها في صدّ العدوان وتحرير الأرض”، وتابع انه “لعار وطني الاستهانة بما قدمته هذه المقاومة من أثمان باهظة في معارك التحرير المتعددة على امتداد الوطن”.

ورأى سعد أن “القوى الوطنية العروبية التقدمية التحررية ليس أمامها من سبيل إلا لملمة شتاتها وتصعيد نضالها في مواجهة التحديات والمخاطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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