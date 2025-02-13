قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله وتداهم منازل المواطنين وتعتقل الطفل عبد الله سرديح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 06:20

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله وتداهم منازل المواطنين وتعتقل الطفل عبد الله سرديح

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
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