الداخلية الافغانية: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل وزارة بناء المدن وسط العاصمة كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 09:24

الداخلية الافغانية: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل وزارة بناء المدن وسط العاصمة كابل

منذ 8 mins 13 February، 2025
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