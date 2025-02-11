باسيل يعلن انتقال “التيار” إلى “المعارضة الإيجابية”

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الثلاثاء “انتقال التيار إلى المعارضة الإيجابية”.

وهنأ باسيل “اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وولادة الحكومة لأن وجود حكومة مكتملة المواصفات، مع كل اعتراضنا عليها، افضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً، كما ان وجود رئيس، ولو بغير موافقتنا هو افضل من الفراغ”.

وتمنى باسيل “التوفيق للوزراء الجدد بمهامهم”، وأمل ان “تساعدهم الظروف طالما زال الحظر والحصار على لبنان ويمكن للدفع الدولي المتوفّر الآن ان يمكّنهم من انجاز المطلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام