أبو عبيدة: العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 19:32

أبو عبيدة: العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع

منذ 2 ساعة 10 February، 2025
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