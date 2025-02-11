أوكرانيا | زيلينسكي يلتقي نائب الرئيس الأمريكي الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، يوم الجمعة المقبل، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث من المتوقّع أن يتباحثا في مساعي واشنطن الرامية إلى وضع حد للأزمة الأوكرانية.

كذلك سيوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أوكرانيا، في الأسبوع التالي مبعوثه الخاص “كيث كيلوغ” المكلّف إعداد خطة لوضع حد للحرب,

ويدفع ترامب باتّجاه وضع حد سريع للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، في حين يسعى زيلينسكي لانتزاع ضمانات أمنية قوية من واشنطن في إطار أي اتفاق محتمل مع روسيا.

وتخشى كييف أن “أي صفقة لا تشمل التزامات عسكرية قوية على غرار العضوية في حلف شمال الأطلسي أو نشر قوات حفظ سلام، ستتيح للكرملين الوقت لإعادة رص الصفوف والتسلّح لهجوم جديد”.

المصدر: وكالات