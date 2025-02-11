الولايات المتحدة ترفض عرض طائرات “F-35″ و”F16” في الهند.. ما السبب؟

رفضت الولايات المتحدة الأميركية، تنظيم رحلات تجريبية لطائراتها المقاتلة من طراز “F-35A” و”F16″، في معرض “آيرو إنديا 2025″، وذلك بعد أن علمت أنّ الطائرة المقاتلة الروسية “Su-57” ستشارك فيه، وفق ما أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس عليبوف.

وفي تعليقه على تنويع نيودلهي لتعاونها الدفاعي، وصف السفير ذلك بأنّه “عملية طبيعية”، مضيفاً أنّ “المنافسة الصحيّة جزءٌ لا يتجزأ منها”.

كما أشار عليبوف إلى أنّ “منافسينا ليسوا مستعدين للمنافسة الشريفة، لذلك، امتنعت الشركات الأميركية عن المشاركة في المعرض الذي سيتضمن رحلات تجريبية في معرض “آيرو إنديا 2025”.

يُشار إلى أنّ روسيا، ستعرض للمرّة الأولى، مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز “Su-57″، في معرض “آيرو إنديا 2025″، والتي تتميز بقدرتها العالية على التخفي، بفضل تصميم هيكلها الخالي من الزوايا الحادة، وتوزيع حواف الأجنحة بزوايا موحدة، بالإضافة إلى تخزين أسلحتها في حاويات داخلية لتقليل بصمتها الرادارية.

كذلك، قال مصدر في القوات الجوية الهندية، لوكالة “تاس” الروسية، إنّ “الطائرة وصلت بالفعل إلى بنغالور (جنوبي الهند)، حيث سيفتتح المعرض اليوم الاثنين، في العاشر من شباط/فبراير الجاري.

من ناحيته، قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، إنّ بلاده تعتبر روسيا شريكاً موثوقاً طويل الأمد في مجال الدفاع.

وأضاف سينج، في حديث مع وكالة “تاس” الروسية، أنّه وبعد تحويل مصانع الذخائر إلى شركات، ستقوم شركات القطاع العام الدفاعية، بإنتاج الأسلحة الروسية.

المصدر: وكالات