ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع”، وذلك في مقتطفات من مقابلة أُجريت معه عبر شبكة “فوكس نيوز” ونُشرت اليوم الاثنين.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز”، لدى سؤاله عمّا إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: “كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرًا إلى أن “العيش في القطاع لن يكون ممكنًا قبل سنوات”.

وكشف ترامب عن “خطة غزة الصادمة” للمرة الأولى خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على “وجوب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب”، داعيًا “مصر والأردن إلى استقبالهم”.

وقال في المقابلة: “سنبني مجتمعات رائعة لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة”.

وأضاف: “سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء عن مكان وجودهم حيث تكمن المخاطر”.

وتابع قائلًا: “في الأثناء، سأملك أنا هذه الأرض. فكّروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة، ولن يتم إنفاق كثير من المال”.

المصدر: يونيوز