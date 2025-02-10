الشيخ الخطيب زار السفارة الايرانية مهنئا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

زار نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد الاثنين سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت، مهنئا السفير مجتبى أماني واركان السفارة بالذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وبالمناسبة قال الشيخ الخطيب طيب بيانا جاء فيه “نتوجه بالتهنة والتبريك من الشعب الايراني ومن قيادته الحكيمة وعلى رأسها سماحة الامام القائد السيد علي الخامنئي، سائلين المولى عز وجل للشعب الايراني وللجمهورية الاسلامية في ايران المزيد من التقدم والانجازات على كل الصعد والاستقرار والثبات والانتصار على القوى المعادية”.

وشكر الشيخ الخطيب “الجمهورية الاسلامية لكل ما قدمته من دعم للشعب اللبناني، وما ابدته من دعم لاعادة بناء ما هدمته اليد الصهيونية المجرمة بالسلاح الامريكي والدعم الغربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام