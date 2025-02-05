حركة حماس: ندعو الى اتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 10:42

حركة حماس: ندعو الى اتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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