العفو الدولية: نرفض عدم انسانية مقترح ترمب والاستيلاء على الاراضي وسخريته من حق الشعوب في تقرير المصير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:16

العفو الدولية: نرفض عدم انسانية مقترح ترمب والاستيلاء على الاراضي وسخريته من حق الشعوب في تقرير المصير

منذ 47 mins 5 February، 2025
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