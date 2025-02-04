رياح عاتية وتساقط للثلوج على 700 متر.. لبنان يستعد للعاصفة “أسيل”

أعلن رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، محمد كنج، أن العاصفة الثلجية الأولى”أسيل” لهذا الموسم ستبدأ بالتأثير على لبنان اعتبارًا من فجر الأربعاء، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر في المرحلة الأولى، على أن يتدنّى مستوى التساقط تدريجيًا ليصل مساءً إلى حدود 1000 متر.

وأضاف كنج، في تصريح له لموقع المنار، أن فجر الخميس سيشهد انخفاضًا إضافيًا في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر، وقد تلامس 700 متر في المناطق الشمالية.

أما بالنسبة للهطولات المطرية، فمن المتوقع أن تكون غزيرة يوم الأربعاء، مع كميات قد تتجاوز 60 ملم، ما قد يتسبب في تشكل السيول في المناطق الساحلية. كما ستترافق العاصفة مع رياح تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة، خصوصًا في المناطق الشمالية، مما سيؤدي إلى ارتفاع موج البحر.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر سلوك الطرقات الجبلية اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء، حيث سيؤدي تراكم الثلوج إلى عرقلة حركة المرور، لا سيما على طريق ظهر البيدر. ونصحت المواطنين بتوخي الحذر وتجنب سلوك الطرقات الجبلية مساءً.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا كبيرًا يوم الخميس، تصل الى إنخفاض 8 درجات، وستستمر التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع بعض الانفراجات يومي الخميس والجمعة، إلا أن الأمطار ستبقى حاضرة مع احتمالية لاضطرابات جوية متفرقة.

وختم كنج تصريحه بالتأكيد على أن لبنان سيتأثر بمنخفض جوي عالي الفعالية، يستوجب الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وجاء في نشرة دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني :

–الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدره البحر الأسود، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء. تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، مع دخول كتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فتسيطر عاصفة ثلجية أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم “أسيل”، هي الأولى لهذا العام.

تتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية صباح يوم الخميس، ثم تتراجع حدتها تدريجيا خلال النهار، مع تقلبات جوية حتى ليل الجمعة، وتبقى الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع، مع تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، فيتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم مع رياح ناشطة.

الأربعاء:

غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل الى 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر. تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجراف التربة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا فيصل الى 1100 متر، لذا يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية، بخاصة طريق ضهر البيدر.

الخميس:

غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، بخاصة في المناطق الشمالية، لتصل الى ما يقارب ال 50 كلم /س، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 800 متر خلال الليل، لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر، يستقر الطقس اعتبارا من المساء، ويبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر .

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س، تنشط ليلا وتصل سرعتها لحدود ال 40 كلم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

المصدر: موقع المنار +مواقع