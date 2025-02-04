قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إن “الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة”، ولفت الى “رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع”.

وأضاف ترامب “أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة، لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته”، وتابع أنه “لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني”، وأوضح أن “الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها”، ولفت إلى أن “هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف”.

وأشار ترامب الى أن “الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، لا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي”، ولفت إلى أنه “لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، كما يوجد لدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة”، وتابع “مباني غزة تنهار وإطلاق النيران في كل مكان والقطاع ليس مكانا يمكن العيش فيه، سكان غزة يقيمون فيها لأنهم لم يجدوا بديلا عنها وغزة لم تشهد سوى عقود وعقود من الموت”.

ولفت ترامب إلى أنه “إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع، أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة”، وشدد على أن “الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن”.

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا “بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا”.

وواجهت عمان والقاهرة ذلك الاقتراح برفضه، وذلك عبر بيانات وتصريحات رسمية صدرت عن عدد من مسؤوليها، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وشدد الملك الأردني عبد الله الثاني على أن “موقف الأردن الثابت بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”، وأكد على “أهمية دعم صمود الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتهجيرهم”.

كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “رفض المملكة القاطع لأي حديث عن تهجير الفلسطينيين”، وشدد على أن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وحل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على التراب الفلسطيني”.

المصدر: روسيا اليوم