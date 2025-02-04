حمية: تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2025 - 22:24

حمية: تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر

منذ 13 mins 4 February، 2025
علي حمية
لبنان

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الى ان “ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة”.

وطلب حمية في حديث له الثلاثاء “من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي”.

يذكر ان لبنان على موعد مع وصول العاصفة “أسيل” التي ستبدأ فجر الاربعاء بالتأثير على لبنان، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر في المرحلة الأولى، على أن يتدنّى مستوى التساقط تدريجيًا ليصل مساءً إلى حدود 1000 متر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة