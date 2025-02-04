حمية: تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الى ان “ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة”.

وطلب حمية في حديث له الثلاثاء “من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي”.

يذكر ان لبنان على موعد مع وصول العاصفة “أسيل” التي ستبدأ فجر الاربعاء بالتأثير على لبنان، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر في المرحلة الأولى، على أن يتدنّى مستوى التساقط تدريجيًا ليصل مساءً إلى حدود 1000 متر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام