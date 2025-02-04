الدفاع المدني: للتقيد بالإرشادات الوقائية خلال العاصفة “اسيل”

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها مساء الثلاثاء أنها “تواكب تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في شأن العاصفة الثلجية اسيل، التي من المتوقع أن تبدأ التأثير على لبنان اعتبارا من صباح يوم الأربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة”.

وأوضح البيان أن “العاصفة ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة، رياح قوية قد تصل سرعتها إلى ٨٠ كلم/ساعة، مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي تصل إلى ٩٠٠ متر”، وتوقع “حدوث سيول وانجرافات للتربة على الطرق الجبلية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل وانقطاع في التيار الكهربائي، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم”.

وفي هذا الإطار، ذكرت المديرية “المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها درءا للمخاطر المحتملة الناتجة من هذه العاصفة”، داعية إلى “التقيد بالإرشادات الوقائية الآتية للحفاظ على سلامة الجميع:

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:

الحراقات (Chaudières): يجب تنظيف الحراقات بانتظام، خصوصا البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.

– المدفأة الكهربائية: التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.

– الغاز: التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخال من التشققات، ويفضل استبداله سنويا.

– الفحم: التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان بشكل دوري.

– إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة مثل الستائر والأغطية.

– تهوئة المنازل باستمرار، خصوصا عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.

– عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.

إرشادات متعلقة بالكهرباء:

– في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (دجنكتير)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.

– تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.

– يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.

إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرق أثناء العاصفة الثلجية:

أولا: قبل القيادة:

– إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.

– الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.

ثانيا: أثناء القيادة:

– تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.

– التزام قوانين السير.

– التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.

ثالثا: في المناطق الجبلية: قبل القيادة على الطرق، يرجى التأكد من:

– توافر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.

– وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).

– اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرهما).

– وجود بطارية يد جافة.

– حمل رفش صغير قابل للطي.

– توفير حقيبة إسعافات أولية.

– امتلاك جهاز هاتف خلوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.

– التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.

رابعا : أثناء القيادة على الطرق الجبلية :

تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية، إلا عند الضرورة القصوى.

– متابعة حال الطقس عبر وسائل الإعلام.

– في حال اضطررت للتجول، تأكد من فحص سيارتك وتزويدها بسلاسل معدنية ودواليب احتياطية وطعام ومياه وأدوية.

– لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

– أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.

– في حال تعطل السيارة، توقف على جانب الطريق وأرسل تفاصيل موقعك للنجدة (حدد الموقع الموجود فيه عبر الخلوي وأرشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان).

– أثناء السير، استمع إلى إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، ولا تقم بتجاوز السيارات المتوقفة لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

على السواحل الانتباه أيضا من:

١- عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.

٢- عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.

٣- عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه.

إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية:

– متابعة نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.

– التأكد من تموين المنزل بالمواد الغذائية والمياه والأدوية الضرورية.

– تأمين وسائل التدفئة مثل المازوت أو الحطب.

– عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.

– عدم ترك وسائل التدفئة على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو ترك المنزل.

الوقاية من الصواعق:

إن مانعة الصواعق، لا تمنع الصواعق ، لكنها تسهل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتم تفريغها.

١- إذا كنت داخل السيارة: ابق في الداخل وأغلق النوافذ ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزجاجي للسيارة.

٢- في المدينة: البقاء على الأقل على بعد أمتار قليلة من النوافذ المفتوحة والصناديق الكهربائية، والأجهزة المنزلية، البرق يمكن أن يتدفق من خلال هذه الأنظمة والانتقال عبر “الوثب” إلى الشخص، أفضل خيار الاحتماء داخل بناء مغلق عندما تكون مهدد بعاصفة برق، ابحث عن منطقة بعيدا عن الأشجار والأسوار المعدنية والأنابيب والأماكن العالية.

٣- إذا كنت خارج المدينة (مناطق جبلية) في المنزل:

– لا تستحم أثناء الرعد أو البرق.

– تجنب استخدام الهواتف العادية، إلا في حالات الطوارئ، إذ إن البرق يضرب خطوط الهاتف، والتي يمكن أن تنتقل عبرها شحنات الكهرباء إلى الهاتف.

– الهواتف اللاسلكية أو الخلوية آمنة أكثر لأنها غير متصلة بالبناء.

– البقاء بعيدا عن النوافذ. إبقاء النوافذ مغلقة، ومحاولة البقاء داخل الغرف الداخلية للمنزل.( النوافذ توفر مسار مباشر للبرق).

– لا تلمس أي شيء معدني أو أدوات كهربائية. يمكن للبرق الدخول إلى المنزل من خلال أي مادة موصولة بالكهرباء، وهذا يشمل الهواتف الأرضية والأسلاك الكهربائية والسباكة.

خارج المنزل:

– البحث عن مساحة خالية من الأشجار أو إذا تعذر ذلك ابحث عن أشجار صغيرة. اجلس القرفصاء في الأسفل بعيدا عن جذوع الأشجار ولا تدع يديك تلمس الأرض.

– إذا كانت عاصفة رعدية تقترب يجب الوقاية عبر حماية الالكترونيات والأجهزة الكهربائية بفصلها قبل وصول البرق.

– لا تلمس أيًّا من المنافذ الكهربائية خلال عاصفة البرق، ولا تفصل أيا من الأجهزة خلال عاصفة البرق”.

وذكرت المديرية بـ”ضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن أي طارئ وعدم التردد في زيارة صفحتها الرسمية على الإنترنت عبر الرابط: www.civildefense.gov.lb”. وتمنت “السلامة للجميع خلال هذه العاصفة الثلجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام