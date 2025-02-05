فرنسا | انهيار صخري كبير على طريق جنوب شرق البلاد يعيق الوصول إلى محطات التزلج

اعاق انهيار صخري كبير وقع على طريق في منطقة تارينتاز في سافوي جنوب شرق فرنسا، الوصول إلى محطات التزلج.

ففي 1 شباط/فبراير الجاري، حدث انهيار صخري على طريق RN 90، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على الطريق الذي يربط ألبيرتفيل بمحطات التزلج في تارنتيز.

وهذا الأسبوع، واجه السائقون صعوبات غير متوقعة عندما انفصل كتلة كبيرة من الصخور عن الجبل، مما أغلق الطرق على RN 90.

وأدى الإنهيار إلى توقف مئات المركبات واحتاج إلى عمليات إزالة للتأكد من استعادة حركة المرور.

وتعمل السلطات المحلية بجد لضمان العودة إلى الوضع الطبيعي على RN 90، على الرغم من أن أعمال الأمان قد تم الشروع فيها بسرعة، فيما قد تبقى حركة المرور معطلة لعدة أيام، بسبب الحاجة إلى التحقق من سلامة الضفاف.

المصدر: وكالات