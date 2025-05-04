فرنسا | عاصفة تضرب باريس: سقوط أشجار وتحطّم سيارات وتعطل في المترو

شهدت العاصمة الفرنسية باريس عاصفة رعدية عنيفة ترافقت مع أمطار غزيرة وعاصفة برد مفاجئة، تسببت في تعطيل الحياة العامة وتسجيل عدد من الأضرار المادية في أحياء متفرقة من المدينة.

وفي حادث لافت، ضربت صاعقة إحدى الأشجار في أحد شوارع باريس، ما أدى إلى سقوطها فوق أربع سيارات متوقفة، وتسببت بتحطيم زجاجها بالكامل. ولم يُسجّل وقوع إصابات بشرية، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء والشرطة في المنطقة.

وأعلنت هيئة النقل الباريسية عن إغلاق أربع محطات مترو بشكل مؤقت نتيجة تسرّب المياه وخلل في التيار الكهربائي بسبب العاصفة. وتعمل فرق الصيانة منذ ساعات المساء على إعادة تشغيل الخدمات المتأثرة، وسط تحذيرات للسكان من التنقّل إلا في حالات الضرورة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن العاصفة التي ضربت باريس مساء السبت جاءت بعد موجة حر مبكرة تجاوزت فيها درجات الحرارة المعدلات الموسمية، متوقعة استمرار الاضطرابات الجوية حتى صباح الأحد، مع إبقاء التحذير من المستوى الأصفر ساريًا في منطقة إيل دو فرانس.

وأهابت السلطات المحلية بالمواطنين والزوار توخي الحذر، والابتعاد عن الأشجار والأماكن المكشوفة، مؤكدة على أهمية اتباع تعليمات السلامة التي تُصدرها فرق الطوارئ والبلدية، خاصة في ظل توقعات باستمرار الأمطار والعواصف خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات