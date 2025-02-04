باسيل: لا نقبل بالتجاوزات والهدف الوصول لحكومة فاعلة تنفذ خطاب القسم

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل حرصه “على تأليف الحكومة ونجاح العهد”، وأشار الى “تخوفه من التعثر في التأليف”.

وقال باسيل في حديث له الثلاثاء “لا نقبل بالتجاوزات والهدف الوصول الى حكومة فاعلة تنفذ خطاب القسم”، وتابع “الحكومة ستكون غير عادية وأمامها تحديات سياسية عديدة”، واعتبر ان على “الحكومة ان تستند على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة اي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة”.

وأوضح باسيل أن “الشخص الحزبي لا يعني ميليشياوي بالضرورة، بل هو ملتزم بقضية ونظام وبالتالي ليست تهمة ولا نقبل بشيطنة النضال الحزبي فتمنع صاحبه من الطموح”، وأكد “الاستعداد لتحمل المسؤولية السياسية والوطنية بقدر ما نملك من قدرة على التأثير، فلا نريد تحمل مسؤولية اشخاص من دون أن نؤثر عليهم”.

ورأى باسيل ان “تأليف الحكومة سهل جدا اذا اعتمد حسن التدبير والتعامل السوي مع الجميع”، واضاف “نتمنى على دولة الرئيس المكلف أن يقيم العدل وهكذا تتألف حكومته بسرعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام