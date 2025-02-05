“حماس” رداً على مواقف ترامب: تصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وأكدت حماس، في بيان صحفي الأربعاء، أن “تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار”، مضيفة أن “شعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن تسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدًم أنهار من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

ودعت المقاومة الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب إلى “التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه”.

كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى “الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

يذكر أن ترامب قال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة فيه، وسنسوي الموقع بالأرض، ونتخلص من المباني المدمرة”.

وفي حديثه مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل المؤتمر الصحفي، عاد ترامب ليطرح مخطط نقل الفلسطينيين في غزة إلى موقع جديد توفره دولة أو أكثر في الشرق الأوسط، مدعيا أنه “من المستحيل تصديق أن أي شخص يريد البقاء في المنطقة التي مزقتها الحرب”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام