عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 5-2-2025

العناوين

البناء:

– ترامب بحضور نتنياهو يدعو لتهجير وتوطين دائم لسكان غزة في الأردن ومصر

– عون لاستئناف التنقيب في البقعة الاقتصادية اللبنانية… وقطر مستعدّة للمساعدة

– سلام يستأنف التفاوض مع القوات والاعتدال ويحظى بدعم عربي ودولي للتشكيل

– مقتل جنديين “إسرائيليين” بعملية إطلاق نار في الضفة

– لافروف: “إسرائيلي” تخطط للبقاء في لبنان

الأخبار:

– إنزال في كفرشوبا المحررة: العدو يكرس “حرية الحركة” في البرّ أيضًا

– الخلافات تنفجر بين حلفاء سلام وتوتر يخرج القوى المسيحية عن صمتها

– السعودية: الحرم على الحريري مستمر

– ترامب نتنياهو حربنا بدأت الآن

اللواء:

– ضغط أميركي على التأليف وتفاهمات شباط تتأثر بتسارع المتغيرات

– رئيس الوزراء القطري لدعم الإعمار بعد الحكومة وتزويد لبنان بالغاز والكهرباء.. واشنطن ملتزمة وقف النار

– ترامب يتضامن مع “إسرائيل الصغرى” ويقترح مصر والأردن أرضًا للغزيين

– تخيير إيران بين الاتفاق أو الموت.. وإغداق مساعدات عسكرية على نتنياهو

الجمهورية:

– سلام ممتعض ولن يعتذر

– دعم قطري ينتظر ولادة الحكومة

– حلفاء لسلام ينكرونه قبل صياح ديك الحكومة

– “لاءات” المعارضة أو مواجهة نواف سلام بالاعتذار أو اللاثقة

الديار:

– دعم دولي لولادة حكومية قيصرية بثقة متواضعة

– رئيس وزراء قطر في بيروت: دعم للمؤسسات ولاقتصاد لبنان

– واشنطن لنتنياهو: لاستبعاد خيار تجدد المعارك في لبنان

النهار:

– موجة اعتراضات كثيفة تواجه سلام

– الأحزاب المسيحية: معًا داخل الحكومة أو خارجها

– عقوبة الإعدام حاضرة في النص غائبة عن التنفيذ

الاسرار

البناء:

خفايا:

-توقفت جهات دبلوماسية عربية ودولية علنًا في مجالسها أمام الحملة التي تطال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام والتي تنظمها قوى سياسية كانت قد شاركت في تسميته، لكن على قاعدة اعتباره رئيسًا لحكومة تقوم هي بتشكيلها ويتقبّل رئاستها وهي تنتفض اليوم لأنه يريد أن يمارس صلاحياته كرئيس للحكومة.

ويعلق الدبلوماسيون أن السعي للاستحواذ على السلطة باعتبار أن انتخاب الرئيس جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام يمنحان حقوقًا مكتسبة أمر لا يلغي حقيقة أن المعادلة الدولية والعربية التي أدّت إلى دفع هذه القوى إلى قبول التسميتين الرئاسيتين تقف وراء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتعتقد أنهما يقومان بما يلزم لتشكيل حكومة تطلق مسار الاستقرار والإعمار والإصلاح في لبنان.

وتشيد بنجاح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتجاوز عقدة تمثيل الثنائي كضرورة لخدمة مهمّة العهد والحكومة وتستغرب الانقلاب السريع لمن يفترض بهم دعم هذا المسار بسبب حسابات ضيقة وفئوية.

كواليس:

– يعتقد خبراء بالشؤون الأميركية أن ما قام به الرئيس دونالد ترامب من إطلاق موقف يطال تهديد إيران وتهجير غزّة هي مقبلات إعلامية للمائدة التي سوف تضمّ الرئيس ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليكون السؤال عن الطبق الرئيسي الذي يطال مستقبل المنطقة والارتكاز إلى إطلاق مسار التطبيع السعوديّ “الإسرائيليّ” وما يستوجبه ذلك من مرونة “إسرائيلية” تجاه قيام دولة فلسطينية والتطبيق الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار مع كلّ من غزّة ولبنان.

اللواء:

همس:

– لم يتبيَّن بعد السبب الحقيقي لاعتراض التيار الحر على طريقة تشكيل الحكومة سوى الكلام عن وحدة المعايير، بينما يُخفي نوابُه السبب الحقيقي وهم ممنوعون من التصريح للإعلام.

غمز:

-تؤكد مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أن معظم ما يتمُّ تسريبه من أسماء لتولِّي حقائب وزارية غير محسوم، لا سيما بالنسبة لبعض السيدات.

لغز:

-وصلت معلومات إلى جهات رسمية عن توجُّهات لدى الاحتلال “الإسرائيلي” بتمديدٍ ثانٍ لمهلة الانسحاب بعد 18شباط.

وبالتالي تأخير الانسحاب، وبهذا سيواصل العدوّ تدمير ما بقي من منازل ومنشآت في القرى الجنوبية الحدودية.

الجمهورية:

– تساءلت أوساط سياسية عن المنحى الذي سيتخّذه ردّ فعل جهة خارجية على حدث داخلي استثنائي، وعمّا إذا كانت ستشوّش عليه أم ستتركه يسلك مجراه الطبيعي.

– عُرِض على مسؤول كبير أسماء 12 شخصية من فريق معيّن، قبل أن يوافق على 4 منها بشكل مبدئي.

– لم تأتِ كلمة السرّ من مرجعية خارجية لقوى محسوبة عليها من أجل بَتّ سلوكها مسارًا معيّنًا في مسألة قيد التحضير.

النهار:

– يتردّد أن رئيس الجمهورية جوزف عون بات منزعجًا من تعامل القوى السياسية في ملف تأليف الحكومة الجديدة لكنّه يريد أن تأخذ الأمور مسارها الديموقراطي ولكن من دون تعطيل.

– غاب معظم النواب “التغييريين” عن السمع أمس تجنبًا للإدلاء بتصريحات تعكس حال الانقسام القائمة في ما بينهم في ملف التعامل مع الرئيس المكلف.

– يقول نائب عن زميله التغييري إنه بمواقفه يرد الجميل إلى زعيم إقطاعي من طائفته “أقرضه” أصواتًا انتخابية “نكاية” بخصم سياسي ما أدى إلى فوزه بمقعده.

– تراجعت حركة التهريب عبر الحدود وعبر المعابر غير الشرعية إلى حد كبير وكذلك الكبتاغون ما سيؤدي إلى تراجع السيولة الأجنبية وانعكاس ذلك على مجمل الحركة المالية في لبنان.

– يتم الترويج عبر مجموعات واتساب لمراهنات والعاب بوكر وروليت والاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، وفق الإعلان، وتتم الدعوة إلى الاتّصال برقم هاتفي لبناني للإفادة من “الفرصة” من ً دون أن تحرك القوى الأمنية ساكنًا تجاه هذه المخالفات القانونية.

– يسجل ازدياد العرض العقاري على الشقق في المناطق في ظل عدم اقبال مرده إلى ارتفاع الأسعار وعدم توافر التسهيلات ما يعاكس الكلام عن طلب متزايد بعد الدمار في غير منطقة وعودة الاستقرار.

المصدر: صحف