المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: ترامب وقع أوامر بإعادة إمداد “إسرائيل” بالذخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 06:06

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: ترامب وقع أوامر بإعادة إمداد “إسرائيل” بالذخيرة

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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