الخارجية المصرية: نتطلع لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 03:02

الخارجية المصرية: نتطلع لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات هناك

منذ 29 mins 5 February، 2025
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