وزارة الخارجيّة المصرية: الرؤية المصرية واضحة تماماً وهي أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون مستداماً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2025 - 03:02

وزارة الخارجيّة المصرية: الرؤية المصرية واضحة تماماً وهي أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون مستداماً

منذ 31 mins 5 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة