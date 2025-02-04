ترامب: أهدافنا القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية وضمان ألا تشكل غزة تهديداً على “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 23:58

ترامب: أهدافنا القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية وضمان ألا تشكل غزة تهديداً على “إسرائيل”

منذ 11 mins 4 February، 2025
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