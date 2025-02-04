رويترز: ترمب يوقع مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويقول إنه كان مترددا في ذلك ويصف الأمر بأنه صعب للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 22:26

رويترز: ترمب يوقع مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويقول إنه كان مترددا في ذلك ويصف الأمر بأنه صعب للغاية

منذ 14 mins 4 February، 2025
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