الشرطة السويدية: مقتل نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوريبرو وسط البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 20:52

الشرطة السويدية: مقتل نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوريبرو وسط البلاد

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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