حماس: نزف الشهيد المجاهد محمد دراغمة من طوباس منفذ عملية تياسير التي أسفرت أمس عن مقتل جنديين وإصابة ثمانية آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2025 - 13:48

حماس: نزف الشهيد المجاهد محمد دراغمة من طوباس منفذ عملية تياسير التي أسفرت أمس عن مقتل جنديين وإصابة ثمانية آخرين

منذ 57 mins 5 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة