الجيش اللبناني يستعد للانتشار في بلدة مروحين في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 15:52

الجيش اللبناني يستعد للانتشار في بلدة مروحين في القطاع الغربي

منذ 2 ساعة 27 January، 2025
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