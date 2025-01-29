بوغدانوف: العلاقة بين سوريا وروسيا لن تتبدل

أشار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف،إلى أنّ “روسيا جاهزة لمساعدة سوريا وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشكلات”.

أكد بوغدانوف، لمسؤول الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في لقائه معه في دمشق أمس الثلاثاء، ثبات طبيعة العلاقات بين روسيا وسوريا، رغم تغير القيادة السورية.

وأضاف بوغدانوف أن “روسيا تتفهم صعوبة الوضع في البلاد، والسلطات السورية نفسها تقول إنها مؤقتة”، مشيراً إلى عدم حدوث أي تغيير “على وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم”.

وكان المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وصل على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة، إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى “تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة”.

المصدر: مواقع اخبارية