عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

البناء:

– “تل أبيب”: قرار بسحب القوات الأميركية من سورية… ونتنياهو إلى واشنطن قريبًا

– إحباط «إسرائيلي» شعبي وسياسي وإعلامي من مشاهد الزحف الشعبي في لبنان وغزة

– ميقاتي: غارات النبطية انتهاك للاتفاق… وحردان لتسريع الحكومة ومواكبة العودة

– عراقتشي يسخر من ترامب: فليأخذ “الإسرائيليين” إلى غرينلاند

– بوتين: زيلينسكي “غير شرعي” وأرفض أي محادثات مباشرة معه

الأخبار:

– ثلاثية التحديات أمام نواف سلام

– أيام التحرير متواصلة

– نتنياهو – ترامب: الطريق إلى “الهدف” ليس واحدًا

– من يريد تمديد الاحتلال: “إسرائيل” أم أميركا؟

– العدو يواجه الأهالي بالغارات وحزب الله يمسح الحدود

اللواء :

– الحكومة العتيدة تتجاوز الألغام الخطيرة.. وجنبلاط يدعو حزب الله للخروج من العمل العسكري

– “صدمة الحبتور” تضرب موجة التفاؤل.. و24 جريحًا بغارتين “إسرائيليتين” على النبطية

– إطلاق نار على “هدنة غزة”.. وقلق “إسرائيلي” من سحب القوات الأميركية من سورية

– “إسرائيل” ستبقى في جبل الشيخ.. ووفد روسي رفع للقاء الشرع

الجمهورية:

– سلام: لا أسماء ولا حقائب نهائية

– “إسرائيل” تواصل خروقاتها

– لبنان يواجه مهمة ضخمة للتخلص من الحطام الناتج عن الحرب

الديار:

– صراع الحقائب والأسماء يؤخر ولادة الحكومة

– “الاثنين الحاسم”: الوسيط الأميركي في بيروت لقيادة اجتماع “الخماسية”

– الكونغرس يتجه لفرض عقوبات على “الجنائية الدولية”

– بري لـ”الديار”: تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع أو مطلع القادم.. ورشة إصلاح شاملة في البرلمان تستند إلى اتفاق الطائف.. الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار مشروطة بوقف اعتداءات الاحتلال

النهار:

– تشكيلة سلام فوق الألغام

– الذكاء الاصطناعي في التعليم غش تربوي أم مواكبة للتطور؟

الاسرار

البناء:

خفايا

-توقع مصدر أمنّي لجوء جيش الاحتلال إلى القيام باستفزازات عسكرية خلال الفترة الفاصلة عن 18 شباط الموعد الممدّد لمهلة الانسحاب من جنوب لبنان والذي يبدو غير قابل لتمديد جديد في ضوء تنفيذ انسحابات متلاحقة للاحتلال من قرى الخط الأمامي. واعتبر أن هدف هذه الاستفزازات التغطية على صورة النصر التي حصدتها المقاومة من خلال الانتفاضة الشعبية لأبناء القرى الحدودية في اليوم الستين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أطلق مسار الانسحابات المتسارعة.

كواليس

– قال مصدر متابع لملف الحكومة الجديدة إن لا عقبة تحول دون ولادتها على مستوى علاقة الرئيس المكلف مع ثنائي حركة أمل وحزب الله رغم بقاء بعض النقاط المؤجلة لما بعد اكتمال الصورة النهائيّة للتشكيلة الحكوميّة لأن التفاهم قائم على المعايير، مضيفًا أن هناك ثلاث عقد متبقية واحدة في صيغة النسبة والتناسب في العدد ونوع الحقائب بين القوات والتيار، وثانية في توزيع الحقائب بين الكتل المسيحية ورئيس الجمهورية خصوصًا لجهة الحقائب السيادية، وثالثة لجهة توزيع الحقائب بين رئيس الحكومة والكتل النيابية السنية في العدد ونوع الحقائب.

اللواء:

– همس: فوجئت أوساط سياسية، بنذر المخاوف من غير جهة سياسية واستثمارية من توترات محدقة تصيب الوضع اللبناني مجددًا!

– غمز: بات بحكم المؤكد أن الأسماء المقترحة من كتلة حزب بارز تعتمد مقاييس الترشيحات في حكومة تصريف الأعمال، مع تغير في الأسماء فقط.

– لغز: تتأثر أسعار العملات الأوروبية والأجنبية باحتدام “الصراع التكنولوجي” بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء

توجهات الإدارة الجديدة.

الجمهورية:

– في الوقت الذي يسعى ثنائي إلى اعتماد توصيف وطني جديد السمة، استمر مناصروه بإطلاق توصيف مذهبي في تحرّكاتهم.

– يعكف حزب مسيحي بارز على تهيئة مرشح سنّي سابق له للعودة إلى النشاط الاجتماعي بطاقة وموارد كبرى تحضيرًا للاستحقاقَين الانتخابيَّين البلديات والنيابي.

– سُجِّل خلاف بين مسؤول كبير ومجموعة سياسية من طائفة واحدة بعد فترة قصيرة من الود والتقارب.

النهار:

– بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس حكومة، تتداول بعض الأوساط معلومات عن إمكان الإقدام على تعيين “سفير

للسعادة” للمرة الأولى في لبنان، ما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو الاهتمام بمشاعر المواطنين ورفاهيتهم، كما هي الحال في

الدول المتقدمة.

– نُقل بأن أراض شاسعة طلبتها إحدى السفارات الكبرى، ودفعت مبالغ كبيرة لأصحابها، لا سيما أنها منطقة شبه معزولة من السكن، وبمحاذاة أبنية تابعة لهذه السفارة، بغية ضمها إليها والقيام بتوسعة البناء لموظفيها وإدارييها.

– يقول نائب تغييري إن الاستعدادات لتأليف حكومة جديدة لم تشهد اشتباكًا سياسيًا حتى الساعة بل ما يشبه التسليم بالأمر الواقع ولا بدّ من مواجهة سياسية تفضي إلى تغيير هذا الواقع.

– ينقل عن وزير سابق قوله إن الرئيس نجيب ميقاتي هو من يجلس هذه المرة على ضفة النهر ينتظر مراقبة التحولات إن حصلت وفي أي اتجاه خصوصًا بعد اتهامه بالتواطؤ مع الثنائي وحلفاء النظام السوري السابق.

المصدر: صحف