قناة “كان الاسرائيلية” : قلق في المؤسستين الأمنية والسياسية بشأن انسحاب أميركي من سوريا

كشف معلق الشؤون السياسية في قناة “كان” الإسرائيلية، سليمان مسودة، أنّ هناك نقاشات، في المستويين السياسي والأمني، خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن سحب الولايات المتحدة الأميركية قواتها من سوريا.

وقال مسودة إنّه وصلت رسالة من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المستويين الأمني والسياسي في كيان الاحتلال، مفادها أنه يريد سحب قواته من سوريا.

وطُرح الموضوع ضمن نقاشات المستويين السياسي والأمني، خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار معلق الشؤون السياسية في قناة “كان” إلى أنّ “الأمر لا يتعلق بعدد كبير من القوات، بل نتحدث عن عدة آلاف موجودين في عدة قواعد في سوريا، ولديهم تأثير قوي في تصرف سوريا تجاه إسرائيل”.

وأضاف مسودة أن للقوات الأميركية “تأثيراً كبيراً في الأقلية الكردية، التي توجد هناك، وثمة خشية من أن تقوم تركيا باجتياح سوريا وتمس بهم. والقادة في إسرائيل قلقون جداً من هذا الاحتمال؛ من النهج الانفصالي لترامب”.

وقبل نحو أسبوعين، قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني)، إنّ “الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي في سوريا، وعلى وجوب العودة إلى ما كانت عليه قبل التقدم الأخير”.

وأعلن الشرع، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري، يوم الخميس، أنّ “سوريا ملتزمة وجاهزة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة، ولعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي”.

المصدر: مواقع اخبارية