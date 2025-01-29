الولايات المتحدة | ندعم الحق السيادي “لإسرائيل” في إغلاق مكاتب الأونروا في القدس

أبلغت السفيرة الأمريكية بالوكالة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بأن “الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس الجديد دونالد ترامب، تدعم الحق السيادي لإسرائيل في إغلاق مكاتب الأونروا في القدس”.

وقالت شيا، “المبالغة في تأثير القوانين والإشارة إلى أنها ستوقف الاستجابة الإنسانية بأكملها أمر غير مسؤول وخطير”.

وأضافت، “ما نحتاج إليه هو مناقشة دقيقة لكيفية ضمان عدم حدوث انقطاع في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية”.

وأردفت، “الأونروا ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة ولم تكن أبدا كذلك”.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن وكالة الأونروا بأنها الجهة الرئيسية لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الذي دمرته حرب استمرت 15 شهرا.

ومن جهته أبلغ فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجلس الأمن اليوم أن “حظر عمل الوكالة في إسرائيل الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثيا”.

ويحظر القانون الذي أُقر في تشرين الأول / اوكتوبرعمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، والاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 كانون الثاني / يناير.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس “يجب على الأونروا وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تعمل بها في القدس، بما في ذلك العقارات الواقعة في معالوت دفنة وكفر عقب”.

وأضاف “ستنهي إسرائيل كل التعاون والاتصالات والتواصل مع الأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عنها”.

وقالت الأونروا إن العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية ستعاني أيضا. فهي تقدم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.

وقال لازاريني لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا “في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التنفيذ الكامل لتشريع الكنيست سيكون كارثيا”.

المصدر: وكالات