الشيخ الرفاعي: السيد نصر الله حي فينا ونتسمك بوصيته للوحدة الاسلامية

أكد الشيخ مؤمن مروان الرفاعي ان “الشهيد الاسمى القائد السيد حسن نصر الله سيبقى حيا فينا بتمسكنا بوصيته الأساس الوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة”، وتابع “إننا على عهده ونهجه وبنداء لبيك يا نصرالله سنقف على مشارف المسجد الأقصى محررين فاتحين إن شاء الله”.

موقف الشيخ الرفاعي جاء الثلاثاء خلال مشاركته بالوقفة الإحتفالية التي نظمها “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان أمام مركزه الرئيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، “تخليدا للانتصار وعودة الأهالي إلى أغلب قرى الجنوب”.

وقال الشيخ الرفاعي “نقف اليوم هنا في تجمع العلماء في ضاحية السيد حسن نصرالله دام رعبه لنقول لكل الأجيال في كل زمان ومكان أنه سوف يأتي يوم في الأجيال التي ستأتي من بعدنا سنُحسَد فيه أننا عشنا في زمن السيد حسن نصرالله”، وحيا “الشعب المقاوم والبيئة الحاضنة التي حققت السيادة الحقيقية أثناء تحرير قرى الجنوب بمعادلة السيد الألماسية الشعب والجيش والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام