عدوان اسرائيلي على مدينة النبطية جنوبي لبنان هو الأول منذ وقف اطلاق النار

شنت طائرات إسرائيلية غارتين استهدفتا منطقة النبطية جنوبي لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي بدأ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الغارات أدت، في حصيلة أولية، إلى إصابة 14 شخصًا بجروح.

يأتي هذا بعدما أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن “سلاح الجو نفذ غارة على النبطية جنوبي لبنان”. ويشار إلى أن هذه الغارة هي الأولى التي يشنها العدو الإسرائيلي على منطقة النبطية منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 27 تشرين الثاني الماضي.

وفي التفاصيل التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام، فقد جدد الطيران المسير المعادي قرابة الساعة (20:30) من مساء اليوم عدوانه الجوي مستهدفًا محيط “استراحة فرح” على طريق زوطر – النبطية الفوقا بصاروخ موجه، وهي الغارة الثانية في أقل من ساعة، بعد غارة استهدفت “بيك أب” في النبطية على مسافة أقل من 2 كيلومتر من الغارة الأولى.

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، بالإضافة إلى الدفاع المدني، إلى مكان العدوان الإسرائيلي. وقال مسؤول العمليات في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الثانية، حسين بركات للمنار، إن الانفجار الحق أضرارًا كبيرة في المحيط، حيث تضررت المحلات التجارية، لافتًا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

كما أسفرت الغارة عن حدوث بعض الحرائق في المحيط. وأعلن بركات أنه تم التعامل مع الحرائق التي نشأت نتيجة الانفجار بشكل كامل. وتم التعامل مع هذه الإصابات في المستشفيات، في حين تدخلت فرق الإسعاف ميدانياً وتعاملت مع الحالات.

المصدر: موقع المنار