ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي على النبطية: خرق فاضح لوقف إطلاق النار والقرار 1701

دان رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي على مدينة النبطية الذي حصل مساء الثلاثاء عبر غارتين ما أدى الى إصابة 24 شخصا.

وشدد ميقاتي على ان “هذا العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية، وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وبالإطار، أجرى ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ كيان العدو الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الدولي.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي استهدف مساء الثلاثاء بغارتين منطقة النبطية جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي بدأ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقد أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الغارات أدت، في حصيلة أولية، إلى إصابة 14 شخصًا بجروح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام