بوتين: اذا توقف الدعم لكييف سينتهي النزاع مع أوكرانيا خلال شهر ونصف أو شهرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه “من دون الذخيرة لدى كييف والدعم سينتهي النزاع مع أوكرانيا خلال شهر ونصف أو شهرين”.

وقال بوتين في حديث له الثلاثاء “لن يتمكنوا من الصمود شهرا إذا توقفت الأموال”، وتابع “بمعنى أوسع اذا انتهت الذخيرة سينتهي كل شيء خلال شهر ونصف أو شهرين”، وأضاف “المغزى من ذلك هو أن سيادة أوكرانيا تقترب من الصفر تقريبا”.

وكان مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف قد اكد في وقت سابق الثلاثاء أن “الغرب مهتم بإطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا من أجل ضمان استمرار نشاط ومكاسب مجمعه الصناعي العسكري”.

المصدر: روسيا اليوم