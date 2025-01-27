مراسل المنار: عدد من الاهالي تمكنوا من الوصول الى بلدة مروحين الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 13:54

مراسل المنار: عدد من الاهالي تمكنوا من الوصول الى بلدة مروحين الحدودية

منذ 2 ساعة 27 January، 2025
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