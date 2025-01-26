المفتي قبلان لميقاتي: على الدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها يوم غد يوم عطلة وطنية

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: “لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أحترم أقول: ما جرى اليوم بالحافة الأمامية للجنوب قيامة وطنية وملحمة لبنانية نادرة وتاريخ مفصلي لهذا البلد الحر وسط طاحونة نار ودمار تطال هيكل الشرق الأوسط، ومفروض بالدولة اللبنانية أن تلاقي هذه الملحمة الجنوبية بإعلانها تاريخ 26 كانون ثاني يوماً مجيداً من أيام لبنان المجيدة، واعتماد يوم غد يوم عطلة وطنية لملاقاة الحشود الجنوبية التي ستنطلق غداً ناحية قرى المواجهة والسيادة والتضحيات لتكريس استقلال الأرض والتاريخ ودولة القرار الوطني، وهذا اليوم المفصلي تاريخ يلاقي انتفاضة الرئيس بشارة الخوري ورياض الصلح وكميل شمعون وسليم تقلا وغيرهم، بخاصة أنّ البلد خارج من أضخم الحروب التي خاضتها إسرائيل بدعم مفتوح من الأطلسي، والتي انتهت بهزيمة نكراء لإسرائيل على تخوم الخيام وباقي مناطق الحافة الأمامية، واللحظة للقيادات والشعب اللبناني خاصة الأخوة المسيحيين الشركاء بكل تضحيات هذا البلد لتأكيد وطنية هذه اللحظة التاريخية الأكثر حساسية على الإطلاق، والرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام معنيان بهذه اللحظة الدقيقة من أيام لبنان التاريخية، وليكن يوم غد يوم الحشود الوطنية بكل أنحاء لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام