“جبهة العمل” باركت انتصار غزة وهنأت كل محور المقاومة

باركت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاحد “للشعب الفلسطيني الصامد البطل ولكلّ محور المقاومة في المنطقة الإنتصار الإلهي الكبير المظفّر الذي حقّقته غزّة العزّة بعد حوالي السنة والثلاثة أشهر من حرب الإبادة والقتال الشرس العنيف مع هذا العدو اليهودي الصهيوني المجرم الغاصب المحتل “.

وحيت الجبهة “هذا المحور الذي وقف حتى اللحظات الأخيرة والنفس الأخير بكلّ محض إرادة وإيمان وقناعة ومحض ضمير ديني وإنساني وأخلاقي ناصراً ومُسانداً لقطاع غزّة العزّة، ولاسيّما المقاومة الإسلامية وحزب الله اللبناني وأنصار الله والجيش اليمني الذين ما بخلوا بالدم والروح وقدّموا الغالي والنفيس”، وتابعت “هؤلاء قدّموا القادة العظام شهداء على طريق القدس وخصوصاً سماحة الشهيد الأسمى القائد الأمين السيّد الشهيد حسن نصر الله وأخوانه الشهداء القادة في الحزب”.

وأشارت الجبهة الى أن “هذا الإنتصار هو ثمرة المجاهدين الأبطال في غزّة العزّة الذين قاتلوا العدو وأثخنوه الجراح والخسائر البشرية والماديّة الجمّة من مسافة صفر ما جعل العدو يبحث عن أي حلّ وأي قرار يحفظ له ماء وجهه ويؤدّي إلى وقف القتال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام