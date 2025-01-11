فنزويلا | مادرور يحتفل بتنصيبه لولاية ثالثة أمام القصر الرئاسي بمشاركة شعبية واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 04:12

فنزويلا | مادرور يحتفل بتنصيبه لولاية ثالثة أمام القصر الرئاسي بمشاركة شعبية واسعة

منذ 2 ساعة 11 January، 2025
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببدء ولايته الثالثة في منصبه إلى جانب زوجته سيليا فلوريس ورئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في حدث أقيم أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي.

وشارك في الاحتفال الآلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي، بعدما عاشت البلاد حالة من الترقب ليوم التنصيب خصوصا بعد دعوة المعارضة لمظاهرات تنديدا بنتائج الانتخابات التي يزعمون بأنها مزورة.

واعتبرت عدد من الدول الغربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية بأن الانتخابات التي جرت في تموز / يوليو الماضي مزورة، ودعمت المعارضة للإطاحة بحكم الرئيس مادورو.

المصدر: وكالات

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