جيش العدو الاسرائيلي: مقتل جندي من لواء ناحال في معارك بشمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 15:14

جيش العدو الاسرائيلي: مقتل جندي من لواء ناحال في معارك بشمال قطاع غزة

منذ 47 mins 7 January، 2025
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