موقع كان العبري : هجوم أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 14:24

موقع كان العبري : هجوم أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 42 mins 8 January، 2025
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