تشاد | الحكومة تعلن السيطرة على الوضع بعد محاولة لزعزعة الاستقرار بهجوم على القصر الرئاسي

أعلنت الحكومة التشادية، مساء الأربعاء، أنّ الوضع تحت السيطرة بعد محاولة لزعزعة الاستقرار، بالهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي، في العاصمة نجامينا.

وفي تصريح له من أمام مقرّ الرئاسة، أكّد المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله ، أنّ الوضع تحت السيطرة بالكامل بعد محاولة زعزعة الاستقرار التي تم القضاء عليها وذلك إثر سماع إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة نجامينا.

و طمأن المتحدث باسم الحكومة التشادية، و اعتبر أنّ ما جرى مجرد حادث صغير، و أنّه لا يوجد شيء خطير، و الوضع تحت السيطرة تماما.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت مصادر أمنية عدة، إنّ مسلحين شنوا هجوما داخل القصر الرئاسي لكن حرس الرئاسة تمكّنوا من السيطرة عليهم، حيث سُمع صوت إطلاق نار كثيف -مساء الأربعاء- بالقرب من القصر الرئاسي وسط نجامينا.

المصدر: وكالات