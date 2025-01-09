اليمن | طائرات أميركية – بريطانية تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظات صنعاء وعمران والحديدة

شنّت طائرات حربية أميركية – بريطانية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مديريات عدّة، في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظني عمران و الحديدة.

وافادت وسائل اعلام يمنية، أنّ طائرات أمريكية – بريطانية، شنّت غارتين على منطقة جربان في محافظة صنعاء.

كما شنّت طائرات أمريكية – بريطانية ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمال العاصمة ضنعاء.

واستهدفت الغارات مديرية اللحية، الواقعة في الحديدة، على ساحل البحر الأحمر.

وتأتي هذه الغارات، ضمن سلسلة اعتداءات تشنّها طائرات أميركية – بريطانية، على اليمن، بسبب دعمه المتواصل لقطاع غزّة.

المصدر: وكالات