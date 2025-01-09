حردان: لإنهاء الشغور الرئاسي تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية

شدد رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان أسعد حردان على “ضرورة ملء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وكل مؤسسات الدولة، انطلاقاً من تمسّكه بخيار الدولة، وهو خيار لا يستقيم إلا باكتمال كافة مؤسّساتها الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية”.

ورأى حردان في بيان له الاربعاء أن “الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، نتيجة التحديات والأخطار الخارجية، تستدعي خلق بيئة توافقية تضع في أولوياتها تثبيت الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي، وهذا ما حرص عليه دائماً دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وجسّده بالدعوة لانتخاب رئيس للبلاد في التاسع من كانون الثاني 2025”.

واعتبر حردان ان “المجلس النيابي اللبناني أمام امتحان يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية يحظى على أغلبية وازنة ويكرّس الوفاق الوطني المجسّد باتفاق الطائف، ويثبّت السلم الأهلي، ويتابع مسيرة الثوابت اللبنانية خاصة لجهة تحديد العدو وحق مقاومة هذا العدو والتصدي لأطماعه ومواجهة أخطاره”.

وقال حردان إن “الكتل النيابية اللبنانية والنوّاب المستقلين مدعوّون جميعاً إلى الاضطلاع بواحدة من أهمّ مسؤولياتهم والمتمثلة بإنهاء حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية، تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على تثبيت صمود لبنان وإخراجه من أزماته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام