فرنجية يعلن دعمه لقائد الجيش.. ماذا عن بقية الأطراف؟

يلتئم مجلس النواب اللبناني بدعوة من رئيسه الرئيس نبيه بري بجلسة عامة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني/كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.

من جهته، اعلن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية انسحابه من الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان. واكد دعمه لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال فرنجية في بيان له الاربعاء “أما وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد(الخميس)، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب”، وتابع “إذ أشكر كل من اقترع لي، فإنني – وانسجاما مع ما كنت أعلنته في مواقف سابقة – داعم للعماد جوزاف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى”، وتمنى “لمجلس النواب التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية”.

بدورها، أكدت كتلة “التنمية والتحرير” على موقفها الداعم للتوافق في الاستحقاق الرئاسي، وللغاية عقدت الكتلة اجتماعا برئاسة الرئيس نبيه بري، خصص لمناقشة التطورات العامة والاوضاع السياسية لاسيما جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.

وبعد الإجتماع، قال النائب أيوب حميد “ناقشنا الأوضاع والمستجدات على كافة الصعد”، وتابع “أكدت الكتلة على الموقف المبدئي المتعلق بالإستحقاق الرئاسي وهو ما كانت قد أكدته في مرحلة سابقة وهي مع التوافق”، وتابع “هذا بإختصار ما أكدته الكتلة في إجتماعها بعد إستعراض كافة الامور والإتصالات الجارية محليا واقليميا ودوليا”.

كما أعلن تكتل “التوافق الوطني” النيابي في لبنان دعمه لترشيح قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. وأمل أن “يحصل العماد عون على اكبر توافق ممكن وأن نشرع في العاشر من كانون الثاني وبشكل سريع وغير متسرّع في ترميم البنية السياسية للبلاد عبر حكومة فاعلة تحظى النواب والشعب اللبناني وبثقة المجتمَعَين الدولي والعربي ويتمتع رئيسها واعضاؤها بالنزاهة ونظافة الكف وعبر مؤسسات دستورية منتجة”.

من جهتها، أكدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” في اجتماع عقدته الاربعاء بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “موقفها الثابت بتأكيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية”، وشددت على “ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة كأساس لتجاوز الأزمات والبدء بمرحلة جديدة من استعادة المؤسسات وانتظامها والانطلاق بعملية الإصلاح المطلوبة بعد تشكيل الحكومة”.

وكان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد أكد على موقفه وموقف تكتل “لبنان القوي” الرافض لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، في حين ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لم يعلن بشكل صريح ترشيح العماد عون متريثا حتى يعرف القرار النهائي لبعض الاطراف اللبنانية، كما ان حزب “الكتائب اللبنانية” يؤيد ترشيح عون.

يذكر ان رئيس “لجنة التنسيق والارتباط” في حزب الله الحاج وفيق صفا قد أعلن قبل ايام ان ليس لحزب الله اي “فيتو” على قائد الجيش العماد جوزاف عون.

هذا وقد اعلن العديد من “النواب المستقلين” دعمهم لوصول قائد الجيش الى رئاسة الجمهورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام