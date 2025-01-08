الضفة الغربية | 3 شهداء بينهم طفلان بقصف الاحتلال موقعاً في طمون… حملة اقتحامات واعتقالات واعتداءات المستوطنين تتواصل

استشهد طفلان وشاب، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعاً في بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات واسعة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب “عملية الفندق” التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7.

الشــهيد الطفل حمزة عمار بشارات أحد شهداء القصف على بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/4nI7R81p8F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2025

وفي التفاصيل، فقد أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشهداء هم: رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما)، وقد اختطف الاحتلال جثامينهم.

ونفذت طائرات الاحتلال قصفاً على منطقة سكنية في بلدة طمون، حيث كان الفلسطينيون بالقرب من منازلهم عندما وقع الاستهداف، وجرى ذلك في وقتٍ كانت فيه المنطقة مكتظة بالعائلات، ما أسفر عن إصابات عدة بين المواطنين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وانتشرت القناصة والمشاة في مختلف أرجائها، كما حاصرت منزلين، وداهمت عدة منازل أخرى.

كذلك، وفي وقت لاحق من صباح اليوم، استشهد الشاب عبد الرحمن محمد عيد بني عودة (24 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها جراء قصف الاحتلال بلدة طمون، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة أن الشاب بني عودة، استشهد جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشبان في البلدة، إذ اختطف الاحتلال جثمانه.

وجدد طيران الاحتلال المسير صباح اليوم الأربعاء، قصفه على موقع في بلدة طمون جنوب طوباس، ما أوقع إصابات بصفوف الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من موقع القصف بزعم استهداف مسلحين، على ما أفادت جمعية الهلال الأحمر.

5 شهداء في طمون خلال الـ24 ساعة الأخيرة

من جهته، ندد محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، بجريمة قوات الاحتلال باغتيال طفلين، وشاب خلال قصف مسيرة للاحتلال لهم خلال تواجدهم بجانب منزلهم في بلدة طمون واحتجاز جثامينهم.

🌐متابعة: لحظة نقل قوات الاحتلال للإصابات جراء القصف الذي استهدف بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/wIipVS6rPA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 8, 2025

وفند المحافظ الرواية الإسرائيلية الكاذبة، والتي ادعت قصف خلية مسلحة، والتي راح ضحيتها أولاد عمومه، الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات إضافة إلى شاب (23 عاماً) كان بمحيط منزلهم.

ودعا الأسعد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى “التدخل العاجل للجم سياسية الاحتلال في المحافظة والوطن على حد سواء، والتي تغتال براءة الأطفال بدم بارد، وتقصف المدنيين الآمنين في قراهم”.

وأشار الأسعد إلى أن “بلدة طمون فقدت خمسة من أبنائها خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدوان مستمر، إضافة إلى تخريب البنية التحتية والشوارع والممتلكات العامة في طمون ومخيم الفارعة، واقتحام مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة”.

وفجر الثلاثاء، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاماً) جراء استهداف الطيران المسير مجموعة من الشبان في طمون.

اقتحامات واعتقالات متواصلة و844 شهيداً بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023

ووفق معطيات وثقتها مؤسسات فلسطينية، فقد استشهد 844 فلسطينياً، بينهم 172 طفلا و16 فلسطينية و12 مسنا، برصاص وقصف واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونوهت المعطيات إلى أن الشهيد عبد الرحمن بني عودة، من بلدة طمون قضاء طوباس، رفع عدد شهداء محافظة طوباس إلى 72 شهيداً، بينما كان عدد الشهداء الأكبر في محافظة جنين بـ 225، تلتها طولكرم بـ 196 شهيداً.

كما استشهد 238 فلسطينيا خلال عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال، و372 خلال الاقتحامات الإسرائيلية للضفة والقدس، بالإضافة لارتفاع عدد الجثامين المحتجزة إلى 180 جثمان شهيد.

تأتي هذه الاقتحامات في إطار حملة تصعيدية ينفذها الاحتلال في مدن وقرى الضفة، حيث تستهدف الاعتقالات والمداهمات اليومية العائلات الفلسطينية ومنازلها.

وتعرضت بلدات عديدة اليوم في الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم، لمداهمات واعتقالات طالت عددا كبيرا من الشبان. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وسبسطية بمحافظة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من أبناء البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بيتا، جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

أما في سبسطية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية وعدة أحياء في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام بين المنازل.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال مرام وحسنية فيراوي، من البلدة القديمة، كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة حزما، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واحتجزت شابا لفترة، ثم أفرجت عنه.

واحتجزت قوات الاحتلال، خمسة شبان عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء المؤدي إلى منطقة تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز احتجزت خمسة شبان من سكان المنطقة، أثناء عودتهم إلى منازلهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر جمال وضاحية ارتاح، جنوب مدينة طولكرم، واعترضت القوات مركبات الفلسطينيين، واستجوبت ركابها، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عددا من الشبان.

وفي ذات السياق، لاحق مستوطنون يتواجدون في البؤرة الاستيطانية المقامة في سهل رامين شرق طولكرم، مركبات الفلسطينيين في أثناء مرورها من السهل، وأطلقوا الأعيرة النارية عشوائياً.

في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الثالث على التوالي، مانعة المركبات والفلسطينيين من المرور.

المصدر: مواقع إخبارية