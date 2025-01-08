رئيس الوزراء العراقي یصل إلى طهران

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران صباح اليوم الأربعاء في أول زيارة له إلى العاصمة الإيرانية حيث استقبله الرئيس الايراني مسعود بزشكيان. وسيجري السوداني خلال زيارته التي ستستمر يوماً واحداً محادثات تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل اليوم إلى طهران في مستهلّ زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مضيفاً أن الزيارة “ستناقش العلاقات الثنائية في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في أيلول/سبتمبر الماضي، كما ستتناول الملفات المشتركة وأطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري إن “الزيارة فرصة لتأكيد دور العراق كجسر للتواصل والتفاهم الإقليمي والدولي”. كما أضاف الشمري أن “الزيارة تأتي في توقيت حساس إقليمياً ودولياً، للتأكيد على أهمية توطيد وتعضيد التعاون في المجالات المختلفة وتعزيز العمل المشترك لتثبيت الاستقرار في المنطقة”.

هذا ولفت إلى أن “هذه الزيارة تحمل في طياتها بعداً استراتيجياً ضمن مساعي تعزيز الاستقرار وتمتين الأواصر البينية بين بلدان المنطقة”، مؤكداً أن “الحكومة تنطلق في هذه الجهود من مفهوم ومنطق (الصديق المشارك) في بناء علاقاتنا الدولية، بما يعكس التزام العراق بتعزيز شراكاته الإقليمية والدولية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

ورافق رئيس الوزراء العراقي خلال هذه الرحلة وفد رفيع المستوى مكون من عدد من الوزراء العراقيين. وتأتي الزيارة بدعوة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي من المقرر أن يعقد السوداني لقاء معه بالإضافة إلى الامام السيد علي الخامنئي.

المصدر: مواقع إخبارية