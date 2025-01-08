الولايات المتحدة | حرائق تلتهم مناطق واسعة من الغابات في لوس آنجلوس والسلطات تبدأ بإجلاء السكان

اشتعلت حرائق واسعة في منطقة باسيفيك باليساديس على أطراف مدينة لوس أنجلوس الأميركية والتهمت والتهمت مساحات واسعة من الغابات تقدر بأكثر من 8 كلم مربع، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها 160 كيلو متر في الساعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن أكثر من 100 رجل إطفاء يكافحون الحريق، وطلب من سكان عدد من المناطق المجاورة الاستعداد للإخلاء مع تصاعد الدخان فوق جبال سانتا مونيكا، في حين أجلت السلطات 27 الف شخص حتى الساعة.

واندلعت الحرائق في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتعرض لرياح “سانتا آنا” الموسمية، والتي قال خبراء الأرصاد الجوية إنها قد تتطور إلى أسوأ عاصفة رياح منذ عشرة سنوات.

المصدر: وكالات